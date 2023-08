Bioglio, una femmina di capriolo sui terreni di un lettore, VIDEO

Questa mattina, giovedì 24 agosto, è stato avvistato un esemplare di capriolo femmina, nei pressi dei terreni di un lettore, che ha prontamente immortalato la scena.

L’animale proveniente dalle aree boschive circostanti si è avvicinato per brucare l’erba più fresca, in cerca gemme e germogli. In quest’ultimo periodo, infatti, gli avvistamenti di animali selvatici e la vicinanza degli stessi alle aree urbane, sono incrementati a dismisura, permettendoci di osservare da più vicino la vita nascosta di questi timidi erbivori.