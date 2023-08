"Disservizi Telecom, la mia odissea durata 9 giorni", una lettrice

Caro Direttore,

questa strana estate, con i suoi violenti ed improvvisi fenomeni atmosferici, ha creato non pochi danni nel nostro Biellese, danni ampiamente conosciuti grazie al giornale e ad altri fonti di comunicazione.

Tuttavia non si parla mai dei danni collaterali di questi eventi, caratterizzati da raffiche di vento forte, fulmini, pioggia intensa e grandine, eventi che lasciano una vastissima area di cittadini senza uno dei servizi prioritari per una società in cui la comunicazione è fondamentale in ogni aspetto della vita quotidiana: guasti telefonici e mancanza di connessione internet, che anche la attuale giurisprudenza ritiene particolarmente gravi poiché costituiscono un danno patrimoniale ed esistenziale per il titolare del contratto e della sua famiglia.