Waterfestival 2023 di Viverone, in gara 41 piloti

L’attesa sta per finire: è iniziata la settimana che porterà al Waterfestival 2023 di Viverone: la 9° edizione dell’evento cult della motonautica internazionale che rinnova la fruttuosa collaborazione tra Rainbow Team, Federazione Italiana Motonautica, Regione Piemonte e Comune di Viverone.

Una location mozzafiato in un territorio simbolo della disciplina per una kermesse dai grandi numeri: tre giorni, da venerdì 4 a domenica 6 agosto, in cui sarà possibile assistere a prove e gare valide per il Campionato Mondiale di Formula 4 e il Campionato Europeo di GT 30.

41 piloti coinvolti, di cui 3 del Rainbow Team e soprattutto espressione dell’eccellenza e del dna della motonautica monferrina: Oleg Bocca, classe 2003, già campione d’Italia di GT30, correrà nel Mondiale di F4 mentre Giulio Rimondotto (già campione italiano di Formula Junior Élite) ed Ettore Bo faranno parte della sfida per l’Europeo GT30.

Questi i piloti che competeranno per il Mondiale di F4: Oleg Bocca (ITA), Ahmed Al Remeithi (UAE), Nelson Morin (FRA), Mathilda Wiberg (SWE), Lucas Boyard (FRA), Smith Harvey (GBR), Salem Al Yafeai (UAE), Jean Baptiste Thomas (FRA), Romain Nedelec (SPA), Pierre Lambert (FRA), Attila Horvath (HUN), Tino Letho (FIN), William Sjostrom (SWE), Paulius Stainys (LTU), Nils Slakteris (LAT), Andrè Solvang (NOR), Hilmer Wiberg (SWE), Jarno Vilmunen (FIN), Andor Fuke (Hun), Roope Virtanen (FIN), Quentin Dailly (HUN).

Questi invece quelli che correranno per l’Europeo GT30: Ettore Bo (Italia), Giulio Rimondotto (ITA), Mattia Andreani (ITA), Ashley Penfold (GBR), Sten Ivanova (EST), George Elmor (GBR), Renars Eglitis (LVA), Karol Soodla (EST), Jacopo Ravasio (ITA), Edoardo Chiesa (ITA), Oliver Horntvedt (NOR), Marco Meneghello (ITA), Andrea Cavalloni (ITA), Elise Hagane (NOR), Mantas Kukcinavicius (LTU), Marcin Kociucki (POL), Adrian Ostby (NOR), Michele Ferrara (ITA), Jelinek Raven (NOR) e Peter Sandor (HUN).

E per chi non volesse perdere la magia del Waterfestival sarà possibile seguire le gare, sabato 5 e domenica 6 agosto, sulle pagine Facebook di Rainbow Team, Federazione Italiana Motonautica e NewsBiella.it, tramite una preziosa collaborazione che già nel 2022 si è dimostrata vincente e per questo si riconferma per il 2023.

Allo stesso modo, è riconfermata l’esperienza attrattiva per appassionati, turisti e curiosi: venerdì pomeriggio e tra le gare di sabato e domenica sarà infatti possibile sedere al fianco di Fabrizio Bocca sul catamarano biposto di Formula 2 per provare le emozioni di un pilota di motonautica!

Il programma completo e definitivo è ancora in fase di definizione: per questo motivo verrà svelato solo una volta confermato sui profili social di Rainbow Team e Federazione Italiana Motonautica.