Portati via da un negozio di Gaglianico profumi e prodotti antizanzare. Il furto si è verificato ieri, intorno alle 17.30: protagonisti tre uomini che, una volta scoperti dalla titolare, sono fuggiti a gambe levate poco prima dell'arrivo dei Carabinieri.

È in fase di quantificazione l'ammontare del danno. In corso le indagini per risalire all'identità dei responsabili.