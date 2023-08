Il 1° ottobre torna La Prevostura

La Prevostura Mtb firma il prossimo 1 ottobre la sua 24esima edizione. Parliamo quindi di una delle decane del calendario nazionale, unica prova piemontese nel massimo calendario Fci di mountain bike e tappa di chiusura della Marathon Cup Specialized e che da molti team viene vista come una delle ultime occasioni di confronto al massimo livello. Ma la Prevostura è molto di più di una semplice gara agonistica: è una sorta di viaggio in un territorio naturale che garantisce panorami mozzafiato tra vigneti e colline, dove si respira l’ultimo barlume della stagione calda prima che arrivino i rigori dell’inverno, dove si scopre il valore naturalistico del Biellese, terra di grande richiamo turistico.

Il tracciato di gara non cambia rispetto agli ultimissimi anni, con i suoi 48 km per 1.350 metri di dislivello. Un percorso disegnato su sentieri di terreno argilloso, sabbioso ma anche sul granito. Non ci sono salite specifiche, ma è un continuo saliscendi senza soste, proponendo anche pendenze cospicue che arrivano al 22%. Oltre al percorso classico però, La Prevostura è anche altro: la cicloturistica di 22 km per 800 metri ad esempio, oppure la doppia scelta per le E-bike rispetto ai due tracciati e ancora le gare per esordienti e allievi, chiamate ad assegnare i titoli regionali d’inverno.

L’appuntamento per tutti è a Lessona, al Palazzetto dello Sport sulla Via per Masserano n.2, da dove lo start verrà dato alle 9:45 per la Granfondo e alle 10:45 per la cicloturistica, mentre le prove giovanili inizieranno alle 10:30. Chi ha già preso parte a La Prevostura sa bene come l’occasione sia ogni volta una scoperta del territorio, capace sempre di sorprendere, basti pensare alle sabbie marine che si ritroveranno anche lungo il percorso di montagna.

La gara è un modo per promuovere il territorio e custodirne i suoi valori, trasmettendoli nel tempo. Per informazioni: Amici Mtb Lessona, https://www.laprevosturamtb.it/