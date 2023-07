Calcio, Brando confermato alla Chiavazzese

La Chiavazzese ‘75 comunica che l’attaccante Tommaso Brando sarà nuovamente parte del progetto blucremisi anche per la stagione 2023/2024.

Tommaso Brando, classe 2002, è una punta molto fisica che la scorsa stagione ha ben figurato con la maglia. Giocatore dalle eccelse doti atletiche e fisiche, ultimo a mollare e duro lavoratore, Brando è uno di quegli attaccanti che lavora per la squadra, proteggendo magistralmente la palla e smistando palloni importanti per gli inserimenti degli esterni offensivi. In fase di non possesso palla è lui ad essere il primo difensore dato che ama dare battaglia ad ogni avversario che gli si trovi davanti. La sua voglia, grinta e dedizione al lavoro hanno fatto si che il Club non abbia esitato nemmeno un secondo sul fatto di proseguire con lui nel progetto intrapreso.