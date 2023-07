PMLI Biella: "Ridicole segnaletiche orizzontali nel parcheggio dell'ospedale di Ponderano come se si trattasse di città del nord Europa"

Oltre al danno la beffa. La situazione dei parcheggi a pagamento presso il Nuovo Ospedale degli Infermi di Ponderano sembra rappresentare un triste epilogo. Il danno è che, nonostante anni di battaglie e denunce da parte di comitati spontanei di cittadini, associazioni e persino della nostra Organizzazione, nei prossimi mesi verrà introdotta l'obbligatorietà di pagamento per i parcheggi dell'ospedale.

Già nel gennaio 2016 l'Organizzazione di Biella del Partito marxista-leninista italiano (PMLI) aveva denunciato la decisione dei vertici ASL e del comune di Ponderano di trasformare i parcheggi gratuiti del nuovo ospedale in parcheggi a pagamento gestiti da aziende private che hanno quale unico obiettivo quello di incassare denaro. Far pagare il parcheggio a pazienti bisognosi di cure, anziani e familiari dei degenti è una distorsione tipica della società capitalistica attuale che mette il profitto al di sopra di tutto.

Dunque pagheranno il parcheggio anche i volontari donatori del sangue? Pagheranno pure i volontari di associazioni che, con immenso senso civico, si prendono cura, sostengono e aiutano i degenti? Il nuovo ospedale si trova in una zona periferica circondata da campi coltivati e prati che rendono praticamente impossibile il raggiungimento a piedi. Allo stesso tempo non vi sono alternative gratuite di parcheggio, ad eccezione di pochi posti lontani dall'ospedale e quindi inutilizzabili, per i pazienti e gli anziani.

L'amministrazione comunale e i vertici ASL sostengono che si tratta di una somma minima di 1 euro al giorno e che la prima mezz'ora sarà gratuita. Pertanto chi ha un familiare ricoverato in Lungodegenza dovrà spendere diverse decine di euro al mese per stare accanto a un parente, magari anziano. Il confronto con la gratuità dei parcheggi nei centri commerciali evidenzia l'assurdità della situazione, rendendo la questione ancora più vergognosa e inaccettabile! La beffa consiste nel fatto che, recentemente, sono state apposte ridicole segnaletiche orizzontali intorno all'ospedale di Ponderano, come se il traffico di biciclette e pedoni che raggiungeranno l'ospedale fosse paragonabile a quello delle città del nord Europa come Copenaghen o Amsterdam. Ribadiamo che anche in questo caso le decisioni sono state prese unilateralmente e unicamente per fini economici, senza considerare le esigenze e le necessità della popolazione che usufruirà dei servizi dell'ospedale di Ponderano. Migliaia di biellesi sono giustamente arrabbiati a causa delle infinite attese per le visite specialistiche che spesso li costringono a recarsi in province limitrofe per ottenere una diagnosi.

Ora, oltre a questo disagio, dovranno anche pagare un euro al giorno per parcheggiare presso l'Ospedale di Ponderano. Questa situazione è ulteriormente frustrante per i pazienti e le loro famiglie, che già devono affrontare molte difficoltà per accedere alle cure necessarie. La combinazione di tempi di attesa prolungati e costi aggiuntivi per il parcheggio rende ancora più pesante il carico finanziario e psicologico per le persone coinvolte.