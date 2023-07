Le gare podistiche della settimana a Biella e nel Biellese: si corre a Cossila, Sagliano e Zubiena

Per gli appassionati del running ecco gli appuntamenti della settimana. Nel Biellese domani giovedì 20 luglio all'appuntamento è con il Periplo dei Cantoni a Cossila San Grato. La partenza è fissata per le ore 20.00 e le iscrizioni sono aperte a partire dalle 19.00 presso la sede de la Bufarola in via Santuario d'Oropa 85. La camminata ludico motoria di circa 6 km è aperta a tutti. A seguire pasta party presso l'oratorio. Costo di partecipazione 8 euro. Una parte dell'incasso sarà devoluto a sostegno delle aree alluvionate dell'Emilio Romagna.

Venerdì 21 si corre a Sagliano. La gara podistica non competitiva partirà alle 19,30 dalla piazza. Le iscrizioni saranno dalle 18. Due i percorsi: uno lungo di 8 Km e uno breve di 5 Km.

Domenica 23 a Zubiena c'è il Giro dei tre guadi. Le iscrizioni sono obbligatorie sul sito online Atleticando entro le 12 del 22, il giorno della gara avranno una maggiorazione. Il ritrovo è alle 8 nella sede della pro loco. Partirà alle 9,30 la non competitiva e alle 9,45 la ludico motoria. Per info Luigi 3497844786.