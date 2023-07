Nasce la nuova App di Centro Ottico Reverchon

Il Centro Ottico Reverchon, da sempre, è una realtà all’avanguardia: ne è una dimostrazione la novità di questo mese, ovvero la realizzazione della nuova App, interamente dedicata alle promo ed alle novità per i clienti.



Chi scaricherà l’App potrà:



- Ricevere SEMPRE uno SCONTO del 25% su occhiali da vista e da sole (non in offerta);

- Accedere anticipatamente ai saldi ed alle vendite promozionali;

- Ricevere sconti riservati tutto l’anno sugli articoli preferiti;

- Tenere a memoria i tutti gli acquisti effettuati e le proprie gradazioni;

- Prendere appuntamento con gli Ottici Optometristi Reverchon;

E tantissimi altri vantaggi riservati esclusivamente ai clienti che avranno l’App sempre con sé.





Per scaricare l’App: www.reverchon.it/it/scaricapp.html





Il punto vendita di Biella si trova in via Italia 15 (Tel. 015 34789).