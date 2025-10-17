 / CULTURA E SPETTACOLI

“Sfilata di una sera d'autunno” al Circolo Sociale con i Lions Biella Bugella Civitas

Successo al Circolo Sociale Biellese mercoledì 15 ottobre per la “Sfilata di una sera d'autunno” organizzata dal Lions Biella Bugella Civitas. Il dèfilé ha avuto quest'anno una piacevole novità : a sfilare con i capi delle collezioni autunno-inverno 2025-2026 messi a disposizione da alcuni negozi biellesi, sono state le applauditissime ragazze appartenenti al Leo, il club Lions dedicato ai giovani tra i 12 e i 30 anni.

L'iniziativa del club, diventata ormai una piacevole tradizione, ha avuto lo scopo di raccogliere fondi per il service “Un respiro di freschezza” a favore dell' Anffas di Biella ( Associazione Nazionale Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali), con lo scopo di migliorare le condizioni climatiche della struttura di Gaglianico, spesso critiche soprattutto in piena estate.


 

