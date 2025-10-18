Musica e Moda Invadono il centro di Biella foto e video Riccardo Tosi

Una giornata di sole ha fatto da cornice perfetta all'evento organizzato oggi sabato 18 ottobre da Confartigianato Biella che ha visto la musica e la moda fondersi nel cuore della città. Via Italia si è animata grazie a gruppi musicali che hanno intrattenuto il pubblico con performance live, creando un'atmosfera vivace e coinvolgente. Gruppi presenti Transversal.Trio dalla scuola Sonora, Dyapason dalla Fonderia Musicale.

L'iniziativa, che mirava a valorizzare il centro cittadino e offrire un'occasione di svago ai biellesi, ha riscosso un notevole successo. Il presidente di Confartigianato Biella, Cristiano Gatti, si è detto estremamente soddisfatto della partecipazione e dell'entusiasmo dimostrato dalla comunità.

Il pomeriggio è culminato con una sfilata di moda in zona Battistero, a partire dalle ore 17. I negozianti locali hanno presentato le loro proposte di abbigliamento, offrendo uno sguardo sulle tendenze della stagione.

"Siamo felici di vedere come la nostra proposta sia stata accolta con tanto calore," ha dichiarato Gatti. "Eventi come questo sono fondamentali per rivitalizzare Biella e offrire nuove opportunità di incontro e divertimento. Abbiamo già in programma altre iniziative per arricchire le giornate biellesi e continuare a promuovere il nostro territorio."

L'evento ha rappresentato un'ottima occasione per i negozianti di via Italia, che hanno potuto beneficiare di un aumento del flusso di persone e della rinnovata vitalità della zona. Confartigianato Biella si conferma, quindi, un attore importante nella promozione del territorio e nella creazione di eventi che contribuiscono a rendere Biella una città sempre più attrattiva.