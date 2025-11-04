FILA "torna a casa" con il suo Brand Experience Center nella storica sede di Biella FOTO

FILA celebra un momento di profondo significato strategico con l'inaugurazione del FILA Brand Experience Center nello storico stabile di Viale Cesare Battisti 26 a Biella. L'edificio, che ospitò le attività del marchio dal 1923 fino al 2004, è stato riacquisito e completamente ristrutturato per ospitare il FILA Museum, gli archivi prodotto e marketing, uffici e spazi polifunzionali dedicati ad eventi e meeting. Il nuovo building assume anche un grande valore simbolico per FILA: è l’emblema di un marchio che riconosce la sua storia come risorsa fondamentale per scrivere il proprio futuro.

“Il mio amore per FILA risale ai primi anni del marchio. Sono immensamente felice di poter offrire al Gruppo, alla Città di Biella e a tutti i fan del marchio il nuovo FILA Brand Experience Center: una pietra miliare che collega il nostro glorioso passato al futuro del Brand”, ha affermato il Chairman di Misto Holding Gene Yoon.

L'hub, di circa 8.200 mq, è stato concepito per essere un "Brand Experience Center", un luogo fisico dove il marchio non solo comunica, ma accoglie, racconta e invita a vivere l’esperienza FILA nel suo contesto storico-manifatturiero a Biella, la "casa" originaria del marchio e città simbolo della sua identità, un collegamento tra il suo “heritage locale” e la sua dimensione di brand globale. Il centro unisce prodotto, storia, cultura del marchio e design contemporaneo, trasformando il logo in un racconto esperienziale dove collaboratori e appassionati possono entrare in contatto con l’universo FILA, attraverso gli archivi, il museo e la partecipazione a eventi.

All'interno del Centro, che ospita il FILA Museum e gli archivi storici (scarpe, capi, documenti), l'allestimento è immersivo e coinvolgente. Il percorso ripercorre la trasformazione di FILA dalla sua nascita nel 1911 come tessitura di maglieria intima, alla svolta negli anni ’70 verso l’activewear sotto la guida di Enrico Frachey, che individuò il tennis come sport-chiave anche attraverso momenti iconici come la sponsorizzazione del Brand Ambassador Björn Borg.

Le aree espositive del FILA Museum, pensate per dare forma a un’esperienza multisensoriale e autentica, celebrano l'identità e la trasformazione del brand. Un TUNNEL TEMPORALE proietta il visitatore in un viaggio immersivo che ripercorre la storia di FILA fino alle più recenti evoluzioni nello sportswear e nel fashion, attraverso capi iconici e contenuti multimediali. La narrazione prosegue nella TENNIS AREA, dove si celebra un momento spartiacque: l’introduzione nel 1974 della collezione WHITE LINE, che ruppe le convenzioni portando il colore nel tennis – con la prima polo a righe indossata da Björn Borg, che lo accompagnò nei suoi cinque consecutivi trionfi al Grand Slam di Wimbledon in UK dal 1976 al 1980. La SPORTS AREA omaggia il valore degli atleti che hanno compiuto imprese memorabili accompagnati da capi FILA: così la linea WHITE ROCK era a fianco di Reinhold Messner nella sua scalata al monte Everest senza ausilio di ossigeno nel 1978, o le collezioni sailing che con Giovanni Soldini hanno navigato intorno al mondo. Il focus sul prodotto si approfondisce nella SNEAKERS AREA, che traccia l'evoluzione del footwear evidenziando l’ingresso di FILA nella street culture degli anni ’90. Infine, la narrativa si concentra sull’evoluzione di FILA come brand pioniere nel valicare i confini tra sport e moda, creando uno stile ibrido capace di conquistare passerelle e culture urbane attraverso collaborazioni iconiche che hanno acceso i riflettori globali sul marchio: Fendi, Y Project, Haider Ackermann, Roksanda, Hailey Bieber solo per nominarne alcune. Le campagne pubblicitarie memorabili prodotte da queste collaborazioni, hanno costruito un universo visivo che ha tradotto lo sportswear in vera e propria cultura.

Il Brand Experience Center sarà aperto al pubblico per la visita a partire del 14 Novembre 2025, permettendo a tutti di entrare nel mondo FILA: dove lo sport e stile si fondono e la storia disegna il domani.