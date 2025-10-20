A Biella la sfilata “Musica e Moda” conquista il pubblico

Grande partecipazione e successo per la sfilata di sabato scorso nel centro di Biella, un evento che ha saputo unire moda, musica e danza in un unicum di eleganza e vivacità. L’evento, promosso dall’Assessorato al Commercio del comune di Biella in collaborazione con Confartigianato, che ha seguito tutte le fasi della giornata, e con il supporto delle altre associazioni di categoria – Confesercenti, Ascom e CNA – ha registrato un’eccellente affluenza di pubblico e ha rappresentato un’importante occasione di valorizzazione del tessuto commerciale locale, offrendo al contempo un’esperienza artistica di qualità.

“Dopo la Notte Bianca Show dello scorso 4 luglio – afferma l’assessore Anna Pisani – che ha visto la partecipazione di migliaia di persone nel centro cittadino, e a seguito di numerose richieste sia di commercianti che di cittadini, abbiamo deciso di proporre un appuntamento autunnale. In questo caso è stata data visibilità alle scuole musicali del territorio: Libera La Voce, Sonoria, Dyapason, La Fonderia e Associazione Culturale Arte (Opificio dell’Arte), che hanno allietato le vie del centro cittadino con esibizioni strumentali e canore.”

Alle 17, in pieno centro città, si è poi svolta una sfilata di moda dal titolo “Biella Musica e Moda: la musica incontra la moda”, che ha animato il centro cittadino trasformandolo in una passerella a cielo aperto. Sul red carpet, modelli e modelle si sono alternati a momenti musicali e danzanti che hanno intrattenuto un folto ed attento pubblico. Modelli e modelle hanno presentato le nuove collezioni autunno/inverno dei negozi biellesi, accompagnati da musica, danza, luci e scenografie che hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva.

“Siamo molto soddisfatti del risultato – continua Pisani – è stato un vero successo che mi inorgoglisce. La sfilata è stata non solo un momento di intrattenimento e bellezza, ma anche un segnale concreto del dinamismo e della creatività dei nostri commercianti. Abbiamo dimostrato ancora una volta di saper fare rete e di credere nella promozione del territorio attraverso eventi di qualità. Ancora una volta i cittadini hanno risposto con entusiasmo e hanno dimostrato il loro apprezzamento. Rinnovando il mio impegno per la promozione commerciale della nostra città e per la valorizzazione del territorio, ringrazio tutti i partecipanti e coloro che hanno reso possibile la buona riuscita della manifestazione, in primis il presidente di Confartigianato, Cristiano Gatti, conduttore della sfilata, il direttore Massimo Foscale, Tiziana Negro, responsabile commerciale e relazioni esterne, e Paola Fini, manager del DUC Biella. Un sentito ringraziamento anche alla funzionaria dell’Ufficio Attività Produttive del Comune di Biella, Elena Maffeo, e all’amministrativa Giulia Faiella per il loro impegno profuso a favore della manifestazione. Eventi come questo dimostrano che la collaborazione è la chiave per rilanciare il commercio e rendere Biella sempre più viva e attrattiva”.

Cristiano Gatti, Presidente Confartigianato Biella e conduttore dell’evento Musica e Moda, ha così dichiarato: “Siamo davvero soddisfatti del grande successo di Musica e Moda, un evento che ha saputo unire intrattenimento, creatività e valorizzazione del commercio cittadino. La partecipazione di pubblico è stata straordinaria e l’entusiasmo palpabile: segno che, quando si fa rete tra imprese, istituzioni e associazioni, nascono iniziative capaci di dare energia e visibilità alla nostra città.Come Confartigianato, per conto del DUC – Distretto Urbano del Commercio – abbiamo voluto offrire uno spettacolo che fosse insieme vetrina per le attività locali e momento di aggregazione per la comunità. Un ringraziamento sincero va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata: ai commercianti partecipanti, alle scuole di musica, a Dance4, ai tecnici, ma soprattutto alle modelle e ai modelli che hanno seguito un percorso di formazione da noi offerto attraverso la professionalità del team di Elisa Incoronato, composto da Carolina, Sara e Rachele, e naturalmente al pubblico che ha reso questa edizione così speciale. Grazie al Comune di Biella, in particolare all’assessore Anna Pisani e alla manager Paola Fini, che anche in questa occasione hanno creduto nella nostra organizzazione per la gestione dell’evento. Musica e Moda è la dimostrazione che talento, passione e collaborazione possono trasformare un evento in un’esperienza condivisa di successo e di orgoglio per il territorio.”