Piedicavallo, ecco come ottenere l'autorizzazione per il transito su via Roma

“Su un tratto di via Roma (dai civici 7-14 fino a Piazza Costantino Crosa) vige il divieto di transito ai mezzi non autorizzati nei fine settimana del mese di luglio e tutti i giorni del mese di agosto”. Lo scrive il comune di Piedicavallo sul proprio sito.

E aggiunge: “Chiunque in possesso dei requisiti richiesti, per poter accedere nel periodo in cui vige il divieto, deve preventivamente ottenere il permesso. Ecco come fare (clicca qui)”.