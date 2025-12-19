Un presepe che parla di territorio e tradizione, il vescovo Farinella in visita a Sagliano (foto dalla pagina Facebook di SiAmo Sagliano)

Un presepe che entra nella storia di Sagliano Micca. Non è solo un presepe ma un vero e proprio racconto del nostro territorio. L’opera rappresenta la Chiesa della Trinità di Sagliano Micca ed è visitabile all’interno della chiesa parrocchiale.

Un lavoro realizzato in oltre un mese di impegno, passione e cura dei dettagli, che riproduce fedelmente luoghi simbolici del paese: il vecchio ponte in pietra che collegava Sagliano a Miagliano, le montagne (Monticchio, Mologne, Cucco), i paesi della Valle Cervo e il suggestivo “roc del miracolo”.

Il presepe è stato realizzato da Francesco Ferraro Titin, Maurizio Sartorello, Mauro Ferraro Fornera, Patrick Forgnone e Stefano Sartorello ed è stato inaugurato dal vescovo di Biella Roberto Farinella, insieme a don Renato Bertolla, alla presenza dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Blotto.

Accanto all’opera è disponibile anche un libro che racconta la sua costruzione e i suoi dettagli. Un presepe che parla di fede, storia e comunità da vedere, vivere e custodire.