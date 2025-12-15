A Campiglia Cervo un’aiuola “firmata” dai bambini: giovani e Comune coltivano il senso civico

Venerdì mattina è stata inaugurata l’aiuola posata nel centro del paese di Campiglia Cervo alla presenza di insegnanti, alunni della scuola primaria e giunta comunale.

I bambini hanno realizzato il disegno del bel cartello indicante proprio il plesso scolastico; inoltre, nei giorni scorsi, si sono occupati della piantatura delle violette.

L’amministrazione comunale ha affidato questo spazio ai cittadini più giovani per contribuire a creare una coscienza di responsabilità e partecipazione comunitaria nella cura dei paesi, aderendo così al progetto Disegno Insegno: un'iniziativa dell'Istituto Comprensivo di Andorno Micca che coinvolge tutti i plessi e le amministrazioni comunali della Valle Cervo.