Al Liceo di Cossato si fanno "quattro passi" per i ragazzi delle medie

Si rende noto che il Liceo nelle settimane antecedenti l'inizio del prossimo anno scolastico (dal 28 agosto all’8 settembre 2022), anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, proporrà nuovamente l’iniziativa Quattro passi al Liceo, una serie di quattro incontri gratuiti destinati agli studenti e alle studentesse delle future classi terze di scuola secondaria di primo grado.

I corsi, a carattere laboratoriale, si terranno sia presso la sede centrale del Liceo (via Martiri della Libertà, Cossato) che presso la sede staccata (fraz. Mongiachero, Valdilana Mosso). Non hanno una caratterizzazione per uno specifico indirizzo di studi in quanto le attività riguarderanno discipline presenti nei diversi percorsi.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 12:30 con cadenza bisettimanale e si svolgeranno sotto la supervisione dei docenti del Liceo. Il numero massimo di iscritti per ciascun corso sarà di 15/20 allievi.

Coloro che fossero interessati devono procedere compilando il modulo al seguente link:

https://forms.gle/nrJoQEeCwS1Fg6oA8

Verranno ricontattati entro l’inizio delle attività per definire e confermare l'iscrizione. Le iscrizioni terminano il giorno 29 luglio 2023.