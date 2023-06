Valle San Nicolao, il Sindaco fa il punto sul Ponte Rio Bertolina 

A poche settimane della sua riapertura il Ponte sul Rio Bertolina di Valle San Nicolao continua a fare parlare di sé.

Venerdì 9 giugno Newsbiella.it ha pubblicato la lettera di un cittadino del paese, Daniele Camatel, che obiettava sui costi dell'opera e sull'utilizzo della passerella del viadotto.

Oggi, sabato 10 giugno, interpelliamo il Sindaco di Valle San Nicolao, Marica Elena Cerrone, per fare il punto sulla questione.

“Quest'opera, - dice il Sindaco - per progetto, direzione lavori, e lavori, è stata gestita interamente dalla Provincia di Biella. Quindi spiegazioni sui costi vanno chieste a quell'ente, che, dopo nostre molte segnalazioni, ha finanziato l'intervento con il Decreto Ponti: uno dei primi lavori appaltati con quei fondi”.

“So che il costo – continua il primo cittadino - si aggirava intorno ai 400mila euro, poi è possibile che sia lievitato per i rincari. Costo che, non scherziamo, non è assolutamente arrivato ad oltre 4 milioni. Quanto allo spostamento delle condotte di acqua, energia elettrica, linee telefoniche, i costi sono stati sostenuti dai proprietari delle stesse condotte. Gli spostamenti hanno allungato i tempi dei lavori sul ponte perchè i proprietari hanno dovuto accordarsi sia prima che dopo l'intervento sul ponte, ma non hanno inciso sui costi del ponte”

Il Sindaco è d'accordo con Camatel quando scrive che non sono chiare le indicazioni sull'utilizzo della passerella del ponte: “Non ci sono cartelli, ma mi sembra che la Provincia non abbia ancora dato il “fine lavori”. Quindi la passerella sarà sistemata perchè, oggi, la stessa è formata da cubetti sul ponte, mentre, alle uscite, è in terra. Quando piove la terra arriva sulla strada: cosa che abbiamo segnalato alla Provincia”.

Nella sua lettera Camatel aveva proposto che la passerella fosse utilizzata anche per le carrozzelle. “Oggi, - precisa Cerrone - per la presenza di terra alle uscite, ciò non è fattibile. Io voglio anche accertare se, in larghezza, una carrozzella passa. In ogni è alla Provincia che il cittadino deve chiedere se la sua proposta è fattibile”.

