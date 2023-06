Ponte sul rio Bertolina a Valle San Nicolao, le considerazioni di un cittadino

Riceviamo e pubblichiamo:

“Per almeno venticinque anni ho segnalato al Comune di Valle San Nicolao di farsi parte diligente, sebbene quel tratto di strada non fosse e non è di sua competenza, con l'Ente Provinciale per mettere in sicurezza il ponte che ritenevo pericoloso. Finalmente il ponte è stato rifatto, peccato però che i lavori abbiano tagliato in due il paese per circa 9 mesi comportando grandi disagi, soprattutto per le persone anziane che non potevano nemmeno recarsi in piazza a piedi a comperare il pane. Prima di bloccare il passaggio sarebbe stato utile a mio avviso, costruire almeno una passerella pedonale alternativa, in basso verso il piccolo torrente, che avrebbe anche potuto rimanere oggi che i lavori sono conclusi e dove è opportuno però fare alcune osservazioni.

Sull'attuale passerella non vi sono indicazioni sul suo utilizzo, nel senso che in mancanza di segnaletica si presume sia pedonale, ma essendo stata costruita nuova, stupisce il fatto che non sia stato previsto il passaggio con biciclette e soprattutto con carrozzelle per bambini o disabili. Il passaggio, seppur di dimensioni ridotte, sarebbe anche sufficiente, ma attualmente non è indicato a mio modesto parere a questo utilizzo, in quanto da un lato vi è un cordolo di cemento che fa da gradino, e inizia in terra battuta, cosi come anche dall'altro lato, dove invece non vi sono ostacoli di accesso, ma vi è una staccionata di legno che non giunge fino a tale ingresso, per cui una carrozzella potrebbe rischiare di scendere giù verso il prato.

Sia chiaro, il fatto che il ponte sia stato rifatto dalla Provincia di Biella è gratificante anche per il sottoscritto e le osservazioni sono da intendersi in un'ottica di eventuale gradito miglioramento; sono consapevole del fatto che ci troviamo in un paesino a bassa densità abitativa ma porgo ugualmente una richiesta, quella di voler prendere in considerazione di apportare questa piccola modifica e rendere la passerella utilizzabile anche per le carrozzelle.

Mi permetto anche di segnalare che nelle ultime settimane alcuni articoli hanno riportato che questa ristrutturazione ha avuto un costo di circa 400.000 euro, cifra che però è molto diversa da quella che la popolazione ha letto sul cartellone che riportava 4.205.715 e quindi vi è un po' di confusione, nel senso che a molte persone non è chiaro se i 400.000 siano solo le spese di progettazione e di direzione lavori oppure riguardino tutta l'opera, (e anche gli articoli di giornale comparsi sino ad ora non hanno fatto chiarezza), come non è chiaro se la cifra di 4.205.715 di euro sia un errore o verosimilmente sia l'importo di un intervento di spostamento tubi del gas ben più ampio, ( con connessioni varie) riportata nella cartellonistica perchè l'impresa appaltante doveva riportare il globale.

Del resto, è inverosimile che sia il costo globale per il ponte che ha una lunghezza di soli 30 metri circa, ed è comprensibile credo, che le persone anziane, ma anche chi non è avvezzo a leggere i dati delle imprese appaltanti e subappaltanti e non fa l'ingegnere o l'architetto di professione, faccia fatica ad interpretare i dati e non sappia neppure come averli. Qualsiasi sia la cifra totale spesa, nell'ottica della consueta trasparenza mai messa in dubbio, sarebbe apprezzabile un ulteriore chiarimento al semplice e unico fine conoscitivo.

Ringrazio l'Onorevole Sandro Delmastro Delle Vedove che in questi anni molte volte mi ha supportato, anche con articoli, per sollecitare il rifacimento del ponte che non era più adeguato. Un vivo e caloroso ringraziamento alla Provincia di Biella, per l'esecuzione dell'opera e per voler eventualmente prendere in esame, se ritenuta congrua e opportuna, la piccolissima modifica suggerita sulla passerella".