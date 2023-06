Il nuovo modo per guadagnare mentre fai shopping

Lo shopping è un'attività che molti di noi amano fare. Ci permette di esplorare nuove tendenze, scoprire le novità tecnologiche, i capi all'ultima moda, gli accessori per la casa e nuovi brand.

Ma lo shopping non è solo una questione di acquisti: può essere un'esperienza divertente e rilassante, che ci consente di staccare dalla routine quotidiana e dedicarci un po' di tempo per noi stessi.

In questo articolo esploreremo il piacere dello shopping e come possiamo rendere questa attività ancora più gratificante senza svuotare il portafoglio.

I benefici dello shopping

Lo shopping può avere vari benefici, come ad esempio:

• Aiuta a ridurre lo stress e l'ansia, poiché rappresenta un'attività piacevole e rilassante per molte persone

• Favorisce la socializzazione, in quanto spesso viene svolto con amici o familiari

• Permette di scoprire nuovi prodotti e tendenze, ampliando la propria conoscenza e cultura personale

• Può essere una forma di gratificazione e autostima, in quanto l'acquisto di un oggetto desiderato può far sentire la persona più felice e soddisfatta

• Contribuisce all'economia, poiché lo shopping rappresenta una delle principali attività commerciali e può generare posti di lavoro e reddito per molte persone.

I contro dello shopping

Nonostante ci siano tanti risvolti piacevoli nel fare shopping, dobbiamo ricordarci che possono esserci diversi aspetti negativi che è importante considerare.

• Lo shopping può essere estremamente costoso e può portare alla spesa eccessiva di denaro.

• Può essere fonte di stress, soprattutto quando si cerca di trovare l'affare migliore o quando si è in cerca di un certo prodotto che non si trova facilmente.

• Inoltre, lo shopping può anche essere un'attività che richiede molto tempo, costringendo le persone a dedicare ore intere alla ricerca del prodotto desiderato.

• Il piacere nel fare shopping induce ad acquistare anche senza una vera urgenza o necessità e può anche avere un impatto negativo sull'ambiente. Si tende infatti a comprare oggetti di cui si potrebbe fare a meno. Molti prodotti inoltre sono spesso realizzati con materiali non sostenibili o richiedono molta energia per essere prodotti e trasportati.

Fare shopping risparmiando

Anche se acquistare, offline o online, può essere decisamente piacevole, come dicevamo, può portare a spendere ingenti cifre di denaro.

Come ovviare a questo problema senza rinunciare al piacere di un prodotto nuovo?

Sicuramente stare attenti a prezzi e offerte permette di limitare i soldi spesi per ogni acquisto ma da solo non basta!

Nell'ultimo periodo ha fatto capolino il concetto di cashback.



Conosciamolo meglio.

Cos'è il cashback?

Il cashback è un programma di incentivazione che permette ai consumatori di ottenere un rimborso in denaro su acquisti effettuati con carte di credito o di debito. In Italia, il programma è stato introdotto dal Governo nel 2020 per promuovere l'uso dei pagamenti elettronici e ridurre l'utilizzo del contante.

Prendendo spunto da questa azione, negozi offline e online hanno adottato un meccanismo simile: per ogni acquisto non solo puoi risparmiare scegliendo i prodotti col prezzo migliore, ma puoi anche guadagnare denaro grazie alle percentuali di caschback previste.

Accedere ai prodotti di tendenza sarà semplice e potrai cosi spendere e guadagnare allo stesso tempo.

Non male no?