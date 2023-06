Scontro tra due auto sulla Trossi, prognosi di 30 giorni per due lombardi

Aggiornamento ore 9 9 giugno

Scontro tra due auto sulla Trossi di Gaglianico nella serata di ieri, 8 giugno. Stando alle prime informazioni raccolte, tre lombardi sarebbero rimasti feriti nell'impatto: 30 giorni di prognosi per un 38enne e un 31enne; 20, invece, per un uomo di 37 anni. I due conducenti, invece, sarebbero rimasti indenni. Ai Carabinieri il compito di accertare la dinamica del sinistro.

Il fatto 8 giugno

Pare che a causa di una mancata precedenza, sulla Trossi all'altezza del The Place, due auto abbiamo impattato violentemente ed una delle due sia finita ad una ottantina di metri dal punto dello scontro per terminare ribaltata contro la recinzione della Coca Cola.

Tre degli occupanti del mezzo che ha avuto la peggio sono stati estratti dall'abitacolo ed adagiati sul prato in attesa delle tre ambulanze medicalizzate che li hanno soccorsi e trasportati in ospedale.

I Carabinieri, ancora sul posto in questo momento alle 22, si stanno occupando dei rilievi coadiuvati dai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area del sinistro.