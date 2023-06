Lessona: cavallo solo lungo la strada, attimi di tensione per gli automobilisti

Ha creato non poca tensione tra gli automobilisti ieri mercoledì 7 giugno intorno alle 19,30 un cavallo, a Lessona, che scappato al proprietario vagava per strada (leggi anche Sempre più animali incustoditi).

Un passante che percorreva via Fiora ha chiamato il 112 per avvertire che l'animale creava pericolo nei pressi del semaforo all'incrocio con via Orolungo. Il cavallo è poi stato raggiunto dai Carabinieri che lo hanno fermato al confine con Quaregna Cerreto, assieme al fratello del proprietario, che una volta giunto sul posto lo ha riportato nella sua stalla.