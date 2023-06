Sempre più animali da fattoria incustoditi e a spasso per le strade, serve maggior controllo

Sono sempre più frequenti le segnalazioni di animali da fattoria a spasso per le strade del Biellese. gli ultimi due episodi sono avvenuti a Valdilana e al confine tra Salussola e Dorzano: nel primo caso, un asino e un cavallo erano in mezzo alla strada a Valle Mosso; nell'altro, invece, due cavalli erano a zonzo sulla via principale tanto che le automobili hanno dovuto rallentare la loro corsa.

In seguito, sono stati recuperati dai loro proprietari, prontamente avvisati dai Carabinieri. È buona norma allertare le forze dell'ordine proprio per evitare incidenti e disagi alla viabilità. Di base vanno monitorati con maggior attenzione da parte dei titolari.