Scuola Pallavolo Biellese, sei nella storia: centrata la promozione in B

Ritornerà la Serie B maschile a Biella, dopo gli anni d’oro del Biella Volley. Una stagione pazzesca quella appena trascorsa per la Scuola Pallavolo Biellese. La SPB Ilario Ormezzano Sai ha completato l’impresa della promozione nella categoria nazionale, battendo il Lasalliano per 3 a 0 a Torino.

Una grandissima gara quella disputata dai ragazzi di coach Carlos Di Lonardo. Molto puliti tecnicamente e con una grinta incomparabile, questa è stata l’identità della squadra. La partita è stata molto combattuta, dall’inizio alla fine, con tantissimi scambi e pochi errori da parte di entrambe le formazioni. Il primo set è stato quello più tirato, portato sul punto a punto fino al 23 pari, quando i biellesi hanno infilato due break point, aggiudicandosi il parziale.

Durante il secondo il vantaggio si era fatto importante fin da subito, con Lasalliano che sembrava aver mollato un po’. Il terzo era la chiave per la SPB Ilario Ormezzano Sai, per non ripetere la partita di novembre, persa 3 a 2 dopo il vantaggio di 2 a 0. La festa è arrivata con un attacco di Scardellato, giocatore cardine della squadra biellese, che ha chiuso sul 25 a 22.

Il centrale Jacopo Marchiodi commenta così Gara 2 di Finale: “Abbiamo giocato una delle migliori partite dell’anno. L’abbiamo interpretata molto bene, anche per rifarci dell’unica sconfitta della stagione. Ci siamo meritati questa promozione in Serie B, abbiamo disputato un’annata quasi perfetta dal punto di vista dei risultati. Adesso è il tempo di festeggiare insieme a tutta la società, con gli ultimi impegni di giugno.”

Volley Lasalliano - SPB Ilario Ormezzano Sai 0-3

Parziali: 23-25; 19-25; 22-25. Tabellino: Cravera 9, Debenedetti 5, Frison D. 14, Frison E. 2, Gallo 0, Marchiodi 9, Scardellato 14, Sganzetta 0, Ujkaj 1. Libero: Vicario. NE: Brusasca, Rege, Ressia (L), Ricino.