Trail del Favè, in calendario sabato 27 maggio

Appuntamento con il "Trail del Favè" 2° Memorial Mauro Berghi, sabato 27 maggio alle ore 18.

Il ritrovo è dalle ore 16:30 presso la sede ANA Favaro in località "CAVE". Ore 17:00 mini giro per bimbi fino a dieci anni e merenda per tutti.

Il costo dell'iscrizione è di €8,00 a partecipante, comprendente: pacco gara (ai primi 100), assistenza sul percorso e ristoro finale con buono per panino e birra.

Il percorso si svolgerà interamente su sentieri, con partenza ed arrivo presso la sede ANA Favaro, "Cave".

Saranno previsti premi a sorteggio oltre ad un riconoscimento ai primi.

La partenza è alle ore 18:00.

per informazioni:

CORRAD03495190891

DAVIDE 3332471343

vertikaltovo@libero.it