Weekend tra gioie e delusione per Biella Motor Team

Doppio impegno, nello scorso weekend, per la scuderia Biella Motor Team che era presente, in Lombardia, al Rally della Valle d’Intelvi ed a Biella nella gara di regolarità Valli biellesi. Nella gara comasca era presente la navigatrice Roberta Steffani che correva con il pilota lombardo Cristian Giumelli su una Peugeot 208 VTi di classe Rally4-R2.

Purtroppo la loro corsa si è interrotta per la rottura di un semiasse sulla prova speciale numero 6 quando erano secondi di classe e a ridosso dei primi venti nella classifica assoluta. A Biella invece la scuderia presentava due equipaggi nella gara di regolarità turistica che si disputava al seguito di quella di regolarità classica che era valida per il Campionato italiano della specialità.

Bel decimo posto assoluto di Germano Pasqual ed Andrea Sella che con la loro Fiat X1/9 hanno anche vinto il 6° Raggruppamento. Posizione numero 24, invece, per i coniugi Mario Decadenti e Lauretta Casotto che erano in gara con una Autobianchi A112. Per loro quarto posto nel 6° Raggruppamento.