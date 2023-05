Play the Games: la cerimonia di apertura è stata di grande impatto ed emozione

Senza tanti, tantissimi partner e sostenitori del territorio biellese e non solo, non sarebbe possibile organizzare manifestazioni come gli Special Olympics Play the Games Biella 2023. Ognuno ha messo il proprio piccolo grande mattone, nella costruzione di una casa che, a 40 anni dalla nascita di Special Olympics Italia, ha ormai solide fondamenta, prospettive e sogni sempre più grandi e condivisi da un numero sempre più ampio di persone.

L’elenco è lungo, fatto di uomini, donne, aziende ed enti che hanno sposato la filosofia e condiviso gli obiettivi di Special Olympics e di ASAD Biella, la società sportiva co-organizzatrice e faro del movimento Special in Piemonte. Anzitutto chi ha supportato l’evento dal punto di vista logistico e organizzativo, l’Arma dei Carabinieri, la Questura e la Polizia di Stato, la Prefettura, la Guardia di Finanza, il gruppo “Angeli in moto” e quello del Biella Running. Il comune di Biella, il comune di Sordevolo, la provincia di Biella e la regione Piemonte, Sport e salute, cooperativa sociale Sportivamente.

E poi i partner: Sella, Banca Patrimoni Sella & c., Special Olympics Italia, comitato Paralimpico, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Time2, Impresa Sociale Con i Bambini, Fondazione Fila Museum, Cascina Oremo, Golf Club Biella “Le Betulle”, Reda, Menabrea, Loro Piana, Tintoria Finissaggio 2000, General Finance, Biella Sport, Lauretana, Banca di Asti, PassPortout, Elah-Novi-Dufour, Mitsubishi Electric, iZilove Foundation, Coca Cola HBC Italia. Senza dimenticare le Federazioni sportive Fijlkam, Golf, Nuoto e Rugby. Charlie Cremonte, direttore regionale di Special Olympics, aggiunge: “Le persone da ringraziare singolarmente sarebbero moltissime. Ma un grazie in particolare va a Susanna Rovere, direttore provinciale, sempre al mio fianco nell’organizzazione di questi eventi. Senza di lei, come senza il supporto dei tanti operatori e volontari che collaborano con noi, tutto questo non sarebbe possibile”.