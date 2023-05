Un lettore segnala: “Topi e vegetazione infestante in zona Alberetti”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Buongiorno, risiedo in zona Alberetti. Da diversi anni, il terreno di nota proprietà delimitante con la via Cottolengo e l’incrocio con l’OBI perversa in uno stato di evidente abbandono. Gli scavi di inizio lavori sono pozze di acqua stagnante maleodorante ai caldi di stagione, che è anche habitat per moschicidi, topi grossi che si aggirano nelle aree limitrofe lasciando tracce di secrezione, e la vegetazione infestante invade anche la strada provinciale e via adiacente.

Ormai sono diverse le segnalazioni che presento presso i vari enti per la tutela del territorio (comune, ufficio igiene, provincia) ma l'unica risposta che ricevo è: ‘il terreno essendo di proprietà privata siamo impossibilitati ad intervenire se non è il diretto proprietario’. Il Comune ci invita a preservare il nostro territorio con iniziative.. ma credo che debba in primis dare un’immagine del territorio più decorosa oltre più con tanto di cartello ‘benvenuti a Biella’. Metto in evidenza che non ci sono opere murarie da ostacolo, ma solo l'impegno dell'interessato e organi di competenza”.