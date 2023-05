XXX Giro del Brich di Zumaglia con Su Nuraghe

Lunedì 1° maggio si disputerà la XXX edizione del “Giro del Brich di Zumaglia”, Memorial Carlo e Flavina Valera - Ricordo di Giulia Lucia Gravellu, camminata ludico motoria libera a tutti, con ritrovo a Ronco Biellese, alle ore 8.00 presso il “Bar Borgo Nuovo” e partenza alle ore 9:30, per raggiungere - attraverso il vialone di accesso - i cancelli di Villa “La Malpenga”.

La manifestazione non competitiva, nata con lo scopo di salvaguardare e di valorizzare la montagna biellese, nella nuova edizione gli atleti e i bambini arriveranno alle porte del comune di Vigliano Biellese, nelle terre della Malpenga in solidale omaggio alla famiglia Gravellu custode della villa.

Negli anni, l’iniziativa viene condivisa e patrocinata dai comuni e dagli enti locali; l’edizione 2023 si svolge in collaborazione con l’Associazione Sportiva Gaglianico 1974, responsabile organizzativo. Alberto Cappio.

Alla manifestazione non competitiva libera a tutti - approvata da FIDAL Federazione Italiana Di Atletica Leggera di Biella Vercelli - possono partecipare atleti adulti (quota di iscrizione 7,00 Euro) bambini e compagni di scuola della piccola Giulia Lucia, con iscrizione gratuita fino a 10 anni di età.

In palio il “Trofeo Valera” verrà consegnato alla squadra con il maggior numero di iscritti e una targa in ricordo di Giulia Lucia Gravellu assegnata al primo bambino/a attivato/a al Castello. Per tutti, pacco gara all’iscrizione e, a fine gara, premi a sorteggio, grazie alla generosità di Novacoop, Beer Shop, La Botte.e BigMat di Mondin Imo, prodotti e materiali edili.

La manifestazione – nel rispetto di tutte le disposizioni governative - è coperta da assicurazione Cattolica (info: Mariu Secci 01529942 - Roberto 3405044630).