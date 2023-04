Al via i play off del campionato provinciale, “Su Nuraghe Calcio Biella” in campo con “Giullari di Corte”

Lunedì 17 aprile è iniziata la disputa dei quarti di finale del campionato amatoriale provinciale di calcio a 7, categoria “open”, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva, presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Dal tabellone provvisorio degli incontri play off già disputati risultano classificate per le semifinali le seguenti formazioni: “Bugella in Piazzetta”, “Nottingham Forest” e “La Piuna Cafè”. Escluse la capolista del girone “B”, “Real Maggese” con “Pizza Flash” e “Sbronzing Lisbona” del girone “A”.

Domani, venerdì 21 aprile, alle ore 21:00, a Gaglianico, si svolgerà il quarto incontro presso il Centro sportivo “Sportec – Sportec center” di via Napoli: “Su Nuraghe Calcio Biella” incontrerà i “Giullari di Corte”, squadra che si è classificata seconda nel girone “A”.Sempre allo “Sportec – Sportec center” Gaglianico, dal 24 al 28 aprile, si disputeranno le semifinali. Gara finale il 12 maggio, alle ore 21:00 per incoronare i vincitori.