È in fase di accertamento la dinamica del sinistro avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16, a Cossato.

Stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'ordine, un ragazzino in bici avrebbe travolto prima un cucciolo di cane di proprietà di un 52enne poi un'anziana. Proprio quest'ultima è stata assistita dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito e la raccolta delle testimonianze.