Addio professor Stalfieri, i funerali in Duomo (foto di repertorio)

Verranno celebrati oggi pomeriggio, alle 15, in Duomo, i funerali di Antonio Stalfieri, docente apprezzato per le sue qualità umane e professionali. Aveva 72 anni. Professore di laboratorio all'ITIS Q. Sella di Biella, è stato per anni anche socio dell'Associazione Nazionale Paracadutisti. Di Biella.