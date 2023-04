Domenica una riunione di boxe in memoria di Alessandro Messina alla Rivetti di Biella

E’ dedicata alla memoria di Alessandro Messina, il ragazzo di 16 anni che praticava da pochi mesi boxe e che è morto nel terribile incidente stradale di Busonengo del 5 giugno dello scorso anno con altri due amici (mentre un quarto è rimasto ferito in modo molto grave), la riunione di boxe che si svolgerà questa domenica 16 aprile nella palestra Massimo Rivetti di viale Macallé 26, a partire dalle ore 16 con i team che arriveranno un paio d’ore prima per le operazioni di peso.

E’ la Pugilistica Biella Boxe - la società dove Alessandro si allenava ad organizzare l’appuntamento.

Presenti anche quattro agonisti biellesi che cercheranno di avere la meglio sui loro avversari in onore proprio del loro compagno di squadra scomparso a soli 16 anni.

Saliranno sul ring il peso medio Leonardo Bergo, elite di 19 anni dal pugno potente che vede nel suo futuro una carriera da pugile, il giovane schollboy Mohammed Moujjane, in un match di collaudo prima della partenza per gli interregionali per accedere agli italiani che si svolgeranno il prossimo weekend a Roseto degli Abruzzi. Sul ring della Rivetti salirà anche lo junior Gela Sigua e, se la società troverà un accordo con il suo avversario, la promessa Alberto Galindo Araujo, 17 anni, youth, dalla tecnica spettacolare, tra i migliori amici del giovane a cui è dedicata la riunione. All’angolo dei quattro biellesi ci sarà il maestro Vincenzo Frascella.

Hanno garantito la presenza domenica alle 16 alla Rivetti anche la mamma e la sorella del giovane scomparso che hanno avallato l’iniziativa.