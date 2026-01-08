Provincia di Biella: aperto il concorso per un Istruttore Direttivo Tecnico Informatico

La Provincia di Biella ha indetto un bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico Informatico, nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione. La figura sarà inserita presso il Servizio Sistemi informativi e Centro Elaborazione Dati (CED).

La selezione avverrà per esami ed è finalizzata all’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato. Le attività previste riguardano, tra l’altro, la gestione e l’evoluzione dei sistemi informatici, le reti, la sicurezza informatica, l’amministrazione dei sistemi, i servizi digitali della pubblica amministrazione e il supporto ai processi di transizione digitale dell’ente.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale InPA entro le ore 12 di giovedì 15 gennaio 2026.

Per tutti i requisiti, i dettagli completi del profilo e le modalità di candidatura è necessario consultare il bando ufficiale pubblicato sul sito della Provincia di Biella.

Per maggiori informazioni: https://www.provincia.biella.it/it/novita/page/bando-di-concorso-per-profilo-di-istruttore-direttivo-tecnico-informatico