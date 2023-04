Gaglianico, fermato giovane in moto senza revisione e assicurazione: scatta multa da 1.000 euro

Sono ripresi a Gaglianico i servizi mirati alla prevenzione e al controllo dei veicoli. E oggi pomeriggio, 12 aprile, un giovane di poco meno di 30 anni, residente in paese, è stato fermato in sella alla sua moto lungo via Gramsci dagli agenti della Polizia Locale.

A seguito di opportuni accertamenti, si è scoperto che il mezzo era sprovvisto di assicurazione e revisione. Così è stato sottoposto a sequestro e il conducente sanzionato con una multa di circa 1.000 euro.