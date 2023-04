Giovanili SPB, inizia la Coppa Comitato per la SPB Officina Pozzo

Inizia l’avventura in Coppa Comitato per la SPB Officina Pozzo, che ha giocato con le due squadre di Verbania. Contro la squadra composta dai ragazzi più grandi non c’è stato nulla da fare, mentre contro i pari età si è vista una buona prestazione, con dei punteggi ottimi.

Per l’U17 invece è iniziato il campionato regionale, con la prima trasferta del girone. Asti è stata una degna avversaria della SPB Monteleone Trasporti, che si è portata a casa i tre punti, dopo aver perso il primo set. Un grande punto portato a casa dalla U18 UISP, che è riuscita a portare al tie break una squadra forte come Pianalto.

U15/17

Volley Verbania Blu- SPB Officina Pozzo 3-0 Parziali: 25-5; 25-7.

Volley Verbania Verde- SPB Officina Pozzo 2-0 Parziali: 25-16; 25-21.

U17

Revolution Asti - SPB Monteleone Trasporti 1-3 Parziali: 25-18; 15-25; 24-26; 18-25.

U18

Scuola Pallavolo Biellese - Pianalto Volley 2-3 Parziali: 20-25; 25-20; 26-24; 14-25; 9-15.