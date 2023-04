UCAB si presenta per il 2023 con una missione: “Educare giovani vincenti che possano diventare uomini” (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Sabato 1° aprile, presso la sede di Biella dell’Accademia dello Sport, si sono tenute le presentazioni UCAB 1925 (Unione Ciclo Alpina Biellese) degli sportivi che gareggeranno nella stagione 2023. A presentarli il giornalista e commentatore Alessandro Brambilla, che ha ripercorso alcune delle tappe fondamentali del ciclismo italiano e internazionale, con professionalità e competenza.

Durante la cerimonia di apertura, hanno preso parte agli interventi, il presidente UCAB Filippo Borrione, il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola, il consigliere regionale Michele Mosca, lo staff e i preparatori atletici UCAB; non sono infine mancati ex campioni e corridori, che hanno spronato i ragazzi a perseguire il percorso atletico. All’interno della categoria Giovanissimi, dai sette ai dodici anni, sono partecipi alle competizioni: Lovisi Lara, Paro Gregorio, Porretto Filippo, Salsiccia Pietro, Segatto Francesco, Segatto Ginevra, Tiengo Federica.

I preparatori atletici intendono portare avanti una “politica” sportiva nel rispetto dell’educazione e dell’impegno. “Così giovani… avranno molto tempo per vincere ed acquisire la tecnica, i risultati verranno più avanti.” Affermano sostenendo i più piccoli. Gli Esordienti in gara sono: Borghi Alessandra, Di Sanzo Leonardo e Gianotto Jacopo. I direttori sportivi intendono valorizzare l’impegno assiduo dei partecipanti e a seguito dell’allenamento invernale basato sulla preparazione atletica, affineranno la tecnica, in preparazione delle prime corse primaverili ed estive.

Denis Lunghi, ex corridore professionista, incita i giovani: “Ho partecipato a migliaia di gare durante la mia carriera agonistica; ciò che mi ha spinto a perseguire i miei obiettivi, è stato il costante impegno che ho dedicato ad ogni gara; ciò che vi rende persone vincenti, nello sport come nella vita, è la dedizione. Non importa se a fine gara il posizionamento non sarà ottimale, l’importante è dare sempre il massimo!” Per gli Allievi sono presenti: Badone Geremia, Bosso Pietro, Cartotto Gregorio, Giordano Matteo, Silvestrini Andrea e Zago Alessio. Le istituzioni presenti si dichiarano orgogliose dell’ampia presenza di partecipanti, dell’assiduo impegno dell’Accademia e stimolano i ragazzi, a diffondere il messaggio atletico biellese anche al di fuori della “regione”, affinché lo spirito della società possa coinvolgere molti altri ciclisti. Infine per la Categoria Juniores: Borini Alessio e Gardini Pietro.

Filippo Borrione, Presidente UCAB 1925, illustra gli obiettivi e il futuro della società: “Fra gli atleti sono presenti numerosi neofiti, molti arrivano da altri sport, tanti dei quali al debutto. Fra due anni, nel 2025, la nostra organizzazione compirà cento anni di attività e intendiamo rafforzare la filosofia con cui è nata. La nostra visione oltrepassa la mera concezione di associazione sportiva: non intendiamo formare i ragazzi per portarli 'soltanto' al trionfo sportivo; al contrario, abbiamo avviato un progetto nel quale la scuola, la formazione personale e le abilità atletiche, si possano sviluppare in sinergia con l’individuo. La nostra è una palestra di vita, che coniuga l’impegno scolastico, con quello agonistico. La visione di UCAB è di educare giovani vincenti, affinché possano diventare le donne e gli uomini di domani!”.