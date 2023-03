Cresce l'attesa per la Cicloscalata Domobianca365 VIDEO E FOTO

Cresce l'attesa per la Cicloscalata Domobianca valida per la Coppa Piemonte Drali 2023. La manifestazione, che conferma come l'Ossola sia un luogo attrattivo per le competizioni ciclistiche, si disputerà il 2 aprile ed è organizzata dalla Società Ossola Cycling Team di Domodossola.

La gara si svolgerà su un percorso in parte cittadino ed in gran parte in salita, su una distanza di circa 12 km, con una pendenza media del tratto in salita del 7,8%. Dopo la partenza seguirà un tratto a velocità controllata per circa 1,5 km sino al passaggio sul tappeto di WT (indicato da un arco gonfiabile) che indicherà il punto di partenza effettivo, che stabilirà il tempo di percorrenza di ciascun concorrente.

“Vogliamo ringraziare Domobianca365, con il gruppo Altair, fin dal loro arrivo al Lusentino, sempre attenti al mondo del ciclismo. Un grazie al Centro Commerciale Sempione, agli sponsor e ai volontari di Carabinieri e Poliziotti in pensione” sottolinea Massimo Fiumanò dell'Ossola Cycling Tea.

“Un ringraziamento va anche a Ciclomania Barale e il Ciclista di Domo pe ril supporto tecnico. Infine un enorme ringraziamento a Renato Angioi, domese che da 30 anni è presidente del Circuito” conclude Fiumanò.

Le partenze inizieranno la mattina alle 9 da Piazza Mercato e si susseguiranno a distanza di cinque minuti l’una dall’altra. Le premiazioni di categoria maschili e quelle di Società, salvo diversa decisione del Comitato Organizzatore e comunicata in tempo utile, si svolgeranno alle 14 di domenica dopo il pasta party, nella località di arrivo della gara.