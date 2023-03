Il sindaco di Sezzadio consegna a Biella “pietra di memoria” per “Nuraghe Chervu”

Mercoledì 22 marzo 2023 è arrivata da Sezzadio (Atzé in piemontese) la nuova pietra di memoria per essere inserita nell’area monumentale di “Nuraghe Chervu”. Ad accogliere Enzo Daniele, primo cittadino del Comune in provincia di Alessandria, accompagnato dal consigliere Virginia Sardi, il vicesindaco di Biella, Giacomo Moscarola.

Davanti al Battistero, la consegna della lapide in marmo bianco in cui è scolpito il nome della località e il numero dei Caduti durante la Prima guerra mondiale.

Poi, accompagnati dal presidente del Circolo “Su Nuraghe”, Battista Saiu, la visita al lastricato alle porte orientali della Città, con pietre di memoria provenienti da centinaia di altri Comuni italiani aderenti al Progetto in divenire in ricordo dei Caduti della Grande guerra, definita all’epoca da Papa Benedetto XV - con Nota del 1° agosto 1917 rivolta” alle Potenze Belligeranti” - “l’inutile strage”.Monito quantomai attuale con altra “inutile strage” nel cuore dell’Europa.