Rally & Co in pista a Settimo con la coppia Bertinotti-Rondi

Weekend di gare per la scuderia Rally & Co che sarà protagonista con due equipaggi in occasione della 15° edizione del Rally Team Storico.

Partenza ed arrivo da Settimo Torinese con la disputa di 6 prove speciali sulle colline chivassesi per un totale di 58 km cronometrati. Pronti a difendere la vittoria del 2022 Marco Bertinotti e Andrea Rondi che a bordo della prima Porsche 911 completamente rialzata tentano il bis nella gara piemontese come ci conferma lo stesso Bertinotti: "Abbiamo testato la macchina appena ultimata e devo dire che le sensazioni sono veramente buone, la differenza con la Porsche che uso di solito sono minime e tenteremo di rivincere questo rally team".

Della partita anche la coppia formata da Zerbetto e Cairati alla prima uscita stagionale, come sempre a bordo della peugeot 205 gti gruppo a, pronti a togliersi la "ruggine" dopo la lunga pausa dall'ultima gara.