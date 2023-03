Inarrestabile la corsa delle atlete dell’ASD Skating Biella FOTO

Lo scorso week end al Palapajetta a Biella si svolto un trofeo regionale organizzato da Aics con la collaborazione dell’asd Skating Biella dedicato alla memoria di Luciana Borello.

Luciana, mancata il 30 marzo del 2020 all’età di 91 anni, è stata una storica istruttrice di pattinaggio artistico a rotelle in Piemonte; ha insegnato ovunque, a Torino e in provincia, nelle scuole, nei palazzetti e in mancanza di impianti idonei, sulle piste all'aperto, tutto l'anno, sotto il sole cocente e con temperature sotto zero e tutto questo per diffondere l'amore per il pattinaggio artistico, una disciplina tanto affascinante quanto difficile e dura, che richiede allenamenti costanti al limite del maniacale, ma che sa conquistare i cuori di chi ha avuto o ha tuttora la fortuna e la costanza di praticarla. Non ha avuto figli Luciana, ma forse è stata più mamma lei di molte altre. "Maestra di pattini e di vita", in tanti la ricordano così, da lei sono passate generazioni di pattinatori e pattinatrici, campioni e non e futuri istruttori che nel tempo le sono rimasti affezionati.

Ha seguito sempre personalmente i più dotati ma anche i bambini alle prime armi: pattinaggio sempre e comunque, non solo per vincere medaglie e titoli, ma anche unicamente per passione. E proprio la passione per questo sport ha visto arrivare nelle due giornate di gare ben 340 atleti provenienti da tutto il Piemonte e dalla vicina Lombardia. Nello spirito “sano e giusto” sempre profuso da Luciana Borello l’asd Skating Biella ha portato in pista numerossissime atlete: alcune praticano questo sport già da alcuni anni, altre hanno incominciato a settembre ed altre ancora solo da qualche mese. E’ oro per Adele Recupero nella categoria Master 2013 su 10 atlete iscritte che strappa ai giudici un punteggio complessivo di 40,40 conquistando anche il punteggio più alto dell’ intera competizione. Terzo gradino del podio e medaglia di bronzo per Aurora Monfrecola nella categoria Master 2011, Albanese Rebecca nella categoria ragazzi basic 2011, Scaturro Giorgia nella categoria giovanile basic gr. 1, Aurora Pellegrini nella categoria giovanile Plus gr 6 e Sveva Taddei nella categoria Pulcini basic 2015. Quarto posto, per un soffio, per Adele Pagan nella categoria primi passi basic 2017.

Nella categoria principianti basic 2012 ottima gara per: Isa Vaglio, Emma Corradi, Letizia Torrero, Giorgia Callegari, Lucrezia Potenziani e Auletta Ginevra. Nella categoria ragazzi basic 2010 si sono distinte Michela Andreatta e Sofia Vecchio Soldi. Buone prestazioni anche per Diletta Giordano, Viola De Giuli, Noemy Bullo ed Olimpia Fuda nella categoria principianti basic 2013 e Vittoria Cresta nella categoria pulcini basic 2015. Ottime prestazione anche per Azzurra Cattin nella categoria ragazzi plus 2011, Ilaria Sinopoli nella categoria principianti plus 2012 e Giada Alessandra Rodas Sallari nella categoria principianti plus 2013 che seppur al loro esordio nelle competizioni riescono a gestire ansia ed a portare a termine un bellissimo disco di gara.

Il prossimo appuntamento sulle 8 ruote sarà per sabato 25 e domenica 26 marzo a Castelletto d’Orba (Al): nella prima giornata scenderanno in pista Sofia Riberno ed Alessandra Monfrecola, mentre domenica sarà la volta delle gemelle Lucrezia e Maria Elena Recupero, le atlete affronteranno nuove categorie con maggiori difficoltà rispetto allo scorsa stagione. Il prossimo appuntamento in terra laniera invece è già stato calendarizzato per sabato 15 e domenica 16 aprile dove sempre al Palapajetta si terranno i Campionati Regionali Aics per categorie e livelli.