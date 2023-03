Rally, il pilota Giuseppe Licari ha un nuovo navigatore: è la figlia Andrea

Nuovo impegno su pista per Giuseppe Licari. Ma stavolta avrà accanto al comando di giuda una persona speciale: la figlia Andrea, al debutto assoluto. Un orgoglio che il pilota biellese ha voluto confidare ai nostri taccuini: “Da quando era bambina Andrea ha sempre avuto la passione per i motori – racconta – Mi ha sempre visto correre, è la mia prima tifosa. Stavolta dovrà guidarmi su strada”.

Classe ‘91, la giovane Andrea ha preso parte al corso da navigatrice, con a capo personalità illustri coma Simone Bottega, Luca e Tiziano Pieri. Un mese di tempo per dimostrare appieno tutte le sue qualità. “Ci sa davvero fare – sottolinea Licari – Ho già provato con lei ed è filato tutto liscio. Ha stoffa da vendere, è sveglia e apprende molto in fretta. Se commette un errore, cerca di capire come migliorarsi. Sono davvero fiero di lei”.

Il primo impegno per padre e figlia sarà la 49° edizione del Rally Team 971, di scena nel weekend del 25 e 26 marzo, a Settimo Torinese: entrambi siederanno su una Peugeot 106 n.2. “Sarà un buon test per mettere alla prova le sue capacità – conclude - Ma senza fretta: un passo alla volta e vedremo dove arriveremo”.