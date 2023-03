Niente passi falsi per Botalla TeamVolley, con il Canavese arriva un secco 3-0

Nello sport non si può mai dire, perché tutto può succedere. Certi pronostici però sono difficili da ribaltare. Il Botalla TeamVolley è in gran forma, il 3-0 alla palestra “Antonicelli” di Ivrea contro il Canavese Volley era ampiamente preventivabile. Le eporediesi – ultime della classe – hanno raccolto 18 sconfitte in altrettante partite, con un solo set vinto in tutta la stagione. Tutto quindi come da programmi, contro un avversario che non ha mai impensierito. I parziali sono eloquenti: 10, 14 e 17 punti nei tre set, vinti agilmente dalle lessonesi.

La vera notizia è il sorpasso in classifica ai danni del CalTon Volley: il Botalla è ora secondo e sogna i playoff, a sole tre distanze dalla vetta. Considerando la salvezza conquistata con sudore la scorsa primavera e il 2023 perfetto delle bianco-blu, emerge una crescita corale impressionante. «Inutile nascondersi – conferma coach Alex Cavallone - sapevamo di avere davanti l'ultima della classe. Come spesso accade, mantenere la concentrazione alta per più di un'ora, quando l'avversario ha poche armi con cui battersi, è una cosa molto difficile. Infatti non è stata una gara pulita sotto l'aspetto del gioco, ma quello che interessava erano i 3 punti. In questa gara c'è stato spazio per tutta la rosa a disposizione.

Con i 3 punti di sabato raggiungiamo una posizione in classifica che alla vigilia del campionato nessuno si aspettava, essere secondi a -3 dalla Virtus e a +1 da CalTon (nostro prossimo avversario) è per noi motivo di grandissimo orgoglio. Ora ci aspetta lo scontro diretto con le canavesane in casa. Sarà una gara durissima, all'andata finì 3-1 per le nostre avversarie, che non ci hanno risparmiato nulla».

TABELLINO – SERIE D Girone D – 18esima giornata

CANAVESE VOLLEY IVREA – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3 (10-25/14-25/17-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Lorenzon 12, Nanì 5, Damo 2, Vodopi 5, Fantini 2, Gilardi 2, Allorto, Valli (L), Perissinotto 8, Scoleri 7, Vioglio (L), Gariazzo 2, Zignone. Coach Alex Cavallone, assistente Marco Allorto.

RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE

Under12(6x6) Lessona, mercoledì 15 marzo

CONAD TEAMVOLLEY – Virtus Biella 0-3 (19-25/13-25/17-25)