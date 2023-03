Biella Jazz Club, doppio appuntamento con 50&Più in Jazz - Memorial Giorgio Pisca

Doppio appuntamento per la prima settimana di marzo al Biella Jazz Club. Questa sera, giovedì 9 marzo alle ore 21,30 l’associazione 50&Più di Biella, in collaborazione con il Biella Jazz Club, organizza un concerto per i propri sostenitori e per il pubblico del Jazz Club.

Il concerto è intitolato a Giorgio Pisca, socio sostenitore di entrambe le associazioni, scomparso recentemente.

Sul palco di palazzo Ferrero saliranno i musicisti biellesi Max Tempia alle tastiere, Massimo Serra alla batteria, Maurino Dellacqua al basso e Fabio Buonarota alla tromba.

Tempia, Serra, Buonarota, Dellacqua è un combo ormai consolidato da tempo, un quartetto collaudato che sconfina spesso in terreni funk e R&B, sfruttando appieno gli intrecci sonori dati dagli strumenti accompagnati da un groove sempre presente e solido. Una concezione di jazz globale dove le diverse esperienze dei musicisti convergono poi in un’unica direzione, una sorta di viaggio di cui non si conosce la destinazione, ma dove la meta rimane sempre quella musicale.

Importante appuntamento per lunedì 13 marzo con il violoncellista brasiliano Jaques Morelembaum e la pianista romana Stefania Tallini.