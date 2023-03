Tennistavolo, non ottime prove per Splendor ma 6° posto nella classifica regionale

Chiusura in sordina per gli atleti del settore giovanile dello Splendor Tennistavolo Autogarbaccio/MBLine che chiudono la classifica regionale al sesto posto ma incappano in una giornata negativa come risultati.

Nel settore maschile tutti gli atleti non passano le eliminatorie e vanno ai recuperi nelle categorie under 13/15/17/19, e sciupano in parte il bottino di punti costruito nelle gare precedenti. Un punto questo dove ripartire per la nuova stagione pongistica, che vedrà ora i ragazzi cimentarsi nel torneo giovanile di Mottalciata che proprio lo Splendor organizza con il patrocinio del Comune e che si terrà il 22 di aprile. Non avendo atleti agli italiani il resto sarà un concentrato di allenamenti per riprendere al meglio con gli appuntamenti autunnali e una probabile squadra di d3 interamente composta da giovani.

Nel settore femminile Martina Picco premiata nella categoria under 19 , l unica ragazza ora presente si spera sarà affiancata la prossima stagione dalle nuove leve femminili trovate nella promozione scolastica e che saranno per la prima volta in gara con i pari età nella manifestazione di Mottalciata.