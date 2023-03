Campo sportivo di viale Venezia a Biella Chiavazza, via libera ai Campionati della Lega

Ancora novità per il campo sportivo di viale Venezia a Chiavazza.

E' arrivato oggi 2 marzo in Comune a Biella dalla Lega Nazionale Dilettanti il foglio che dà il via libera al suo utilizzo "per l'attività di campionati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico, nel rispetto delle misure e dei tracciati consentiti dal Regolamento di Categoria, a condizione che il campo non presenti ostacoli o pericoli e possano creare danno ai giocatori, come previsto da vigente regolamento".

A darne notizia è l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola: "Spiace perchè può essere usato solo quando non servono i fari che non ci sono ancora, ma è già un passo in avanti questo permesso della Lega Calcio e stiamo già lavorando per le tribune che anche quelle ancora mancano all'appello".