A Massazza domenica c'è la prima “Carnival Fun Run”

L’associazione turistica "Proloco Massazza", organizza la “Carnival Fun Run”, con la partecipazione e l'aiuto del Comitato del Carnevale.

La manifestazione è una Camminata Ludico Motoria e Corsa Non competitiva aperta a tutti (tesserati FIDAL – ENTI DI PROMOZIONE e RUNCARD). Possono partecipare alla manifestazione, che è NON COMPETITIVA, tutte le persone in buono stato di salute. Il percorso prevede un circuito di circa 6 km - la maggior parte del percorso è sterrato.

Questi gli orari: partenza previsto: 10:30

La manifestazione è organizzata con la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974 – VC008. Le iscrizioni avranno luogo il giorno della manifestazione a partire dalle ore 9:00 (presso il Polivalente “Filippo Turati” a Massazza (BI) – Via Castello 1) e fino all’inizio della manifestazione. La quota di iscrizione è di 7 € comprensivo di assistenza medica, pacco gara (garantito ai primi 150 iscritti), ristoro • Gratuito per i bimbi e ragazzi fino a 14 anni.