Scacchi Club Valle Mosso, assemblea soci: confermata la presidente Celitoso

L’Assemblea Ordinaria dei Soci, tenutasi domenica 19 febbraio, ha rinnovato le cariche sociali del circolo dello Scacchi Club Valle Mosso. Alla presenza di 19 tesserati (due in delega), dei quali 18 votanti, sono state effettuate le previste operazioni di votazione e di scrutinio, al termine delle quali sono risultati eletti ed hanno accettato l’incarico di far parte del Direttivo dello Scacchi Club Valle Mosso: Stefano Lavino, Andrea Platinetti, Rita Maria Cecconello, Elisabetta Celitoso, Giancarlo Colpo, Marco Squara e Domenico Cognata (assente nell’immagine).

Tra di loro, l’Assemblea ha confermato nel ruolo di Presidente Elisabetta Celitoso. "A tutti i consiglieri, ma in particolare ai nuovi ingressi Cognata e Platinetti i migliori auguri di buon lavoro - spiegano - Un sincero ringraziamento invece per Renato Guano e Alberto Siclari, che per motivi diversi non si sono ricandidati. È quindi la prima volta che il Consiglio Direttivo del nostro circolo non ha al suo interno uno dei Soci Fondatori: è il segno dello scorrere del tempo, ma anche la conferma che il circolo riesce a rinnovarsi e ad andare avanti, il che è decisamente di buon auspicio per il futuro".