Pallamano, Vigliano e Pro Loco Pollone per Open Day aperto agli under 13

Settimana di pausa dei campionati per la sezione pallamano di FC Vigliano Polisportiva. Ma il gioco continua con l'organizzazione di una manifestazione promozionale riservata agli under 13 prevista per sabato 25 febbraio, tra le 15 e le 18, presso la Palestra Frassati di Pollone.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con Pro Loco Pollone, sarà aperta anche a coloro che, in età compresa tra i 6 e i 13 anni, si presenteranno, muniti di certificato medico non agonistico o agonistico valido, tra le 14:30 e le 15 di sabato 25 febbraio presso la segreteria appositamente allestita presso l'impianto di Pollone.

La formula di gioco prevede squadre formate al momento e gare con tempi ridotti. Al termine della manifestazione, la cui partecipazione è gratuita, è prevista una merenda offerta da Pro Loco Pollone. Per info: handballvigliano@gmail.com