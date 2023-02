Botalla TeamVolley, 3-1 a San Francesco al Campo

Missione compiuta per il Botalla TeamVolley, che conferma il terzo posto nel girone di serie D. Le lessonesi espugnano per 3-1 la palestra “Peressotti” di San Francesco al Campo, piccolo centro alle porte di Torino. Coach Alex Cavallone aveva alzato il livello di attenzione: su quel campo, le padrone di casa hanno sempre vinto almeno un set. Pronti-via, il 27-25 della prima frazione avvera la profezia della vigilia. “Sapevamo che non sarebbe stata una trasferta semplice. San Francesco, pur trovandosi in una posizione in classifica poco veritiera per i valori che ha messo in campo, in casa ha complicato i piani alle "nobili" della classifica” dice il tecnico biancoblù.

Reduci da una grandissima prestazione contro Balamunt, ci si poteva aspettare un po' di rilassatezza da parte delle lessonesi. San Francesco parte subito forte, molto aggressivo al servizio e in attacco non si risparmia. Il TeamVolley si ritrova sotto 11-6, ma riesce a ricucire fino al 22-20 e al successivo 25 pari. Due disattenzioni risultano fatali. Il secondo set presenta lo stesso copione del primo set, con il Botalla sempre ad inseguire cercando di trovare soluzioni nuove in attacco, che si riveleranno poi quelle corrette. Qualche fatica in più del dovuto in seconda linea, ma era un’eventualità che le ragazze avevano messo in conto. Fuori casa le giovani biancoblù hanno sempre fatto un po' di fatica in ricezione, concedendo qualche punto diretto di troppo, ma nulla di fuori dagli schemi. Il parziale dice 23-25 per il TeamVolley. Partenza di terzo set molto buona, le lessonesi sembrano aver trovato una quadra in tutti i fondamentali, ma durante la metà del set San Francesco le riprende più volte. La seconda linea, in ricezione, comincia a reggere, non si registrano ace subiti in tutta la frazione. Qualche problema in più in attacco fa tirare il set per le lunghe, con solo 8 punti da questa fase contro i 12/11 punti di media a set. Il 22-25 vale il sorpasso. Inizio di quarta frazione in pieno equilibrio, ma dopo l'8 pari il set è in discesa. Il Botalla ritrova i punti in attacco che erano mancati nel set precedente e in battuta spinge molto di più. Fondamentale è l'apporto, ancora una volta, della ricezione, che registra un solo punto diretto su un servizio smorzato dalla rete. Senza problemi, il set si chiude 12-25.

“Partita difficile, contro un avversario che non vale la posizione in classifica che occupa – afferma coach Alex Cavallone - le indicazioni erano le solite: non volevo rischi eccessivi in battuta e sapevamo che saremmo andati in difficoltà in ricezione. Pur non rischiando in battuta abbiamo raccolto più punti di quelli che abbiamo regalato, il che fuori casa è un ottimo segnale, mentre in ricezione negli ultimi due set abbiamo subito solo un punto diretto. La grossa differenza l'ha fatta il nostro muro, in tutta la gara abbiamo registrato 11 punti. Il calendario dice che da qui fino al 25 marzo (gara di ritorno contro CalTon), il cammino dovrebbe essere abbastanza agevole, ma la partita di San Francesco al Campo ci ha dimostrato che nessuno ci regalerà niente. Useremo questo mese per sistemare gli ultimi dettagli in vista della fine del campionato, ma senza mai abbassare l'attenzione”.

TABELLINO – SERIE D Girone D – 14esima giornata

TK GROUP VOL-LEY ACADEMY SAN FRANCESCO – BOTALLA TEAMVOLLEY 1-3 (27-25/23-25/22-25/12-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Lorenzon 21, Biasin ne, Nanì 5, Damo, Vodopi 9, Fantini ne, Gilardi 4, Allorto ne, Valli L1, Perissinotto 14, Scoleri 5, Vioglio 2, Gariazzo ne, Zignone L2. Coach Alex Cavallone, assistente Marco Allorto.

TEAMVOLLEY RICEVE IL CERTIFICATO DI QUALITA’ FIPAV

Siamo lieti di annunciare che il TeamVolley ha ottenuto il certificato di qualità per l'attività giovanile FIPAV! Questo importante riconoscimento è il risultato di un impegno costante e appassionato nella promozione di una pratica sportiva di qualità, volta a formare non solo atlete di talento, ma anche giovani responsabili e consapevoli. Grazie a tutti i nostri allenatori, collaboratori e, soprattutto, alle nostre ragazze che ogni giorno si impegnano con passione e determinazione in campo e fuori.

RISULTATI SETTORE GIOVANILE

UNDER13

ASD VOLLEY BELLINZAGO – CONAD

TEAMVOLLEY 1-3 (10-25/8-25/25-22/4-25)

UNDER18

SAMMABORGO U18 – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 3-0

(25-12/25-13/25-22)